Sultangazi’de bir ev lağım suyu ile doldu: CHP yönetimindeki İSKİ’den ses yok!
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kanalizasyon şebekesinden sızan lağım suyu istinat duvarını delip ilk önce bodrum kattaki evi bastı, akabinde de sokağa taştı. Cabbar Işık, pek çok kez CHP yönetimindeki İSKİ’yi aradığını ancak kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek isyan etti. Işık, “Rögar yer altından damar yapmış ve sızarak bizim binamızın alt katına akıyor. Ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra gelip olayı çözmüşler.” ifadeleriyle tepki gösterdi.
CHP yönetimi İBB'yi kazandığı günden bu yana İSKİ'nin tüm faaliyetlerinde vatandaş mağdur oluyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde kanalizasyon şebekesinden sızan lağım suyu istinaf duvarını delerek bodrum katında oturan bir ailenin evine sızdı. Akabinde de sokağa taştı.
Pis su eve adeta çeşme gibi akmaya başladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İSKİ'Yİ ARADIK AMA İLGİLENEN OLMADI"
Daire sahibi Cabbar Işık, "Kaç defa İSKİ'yi aradık ama ilgilenen olmadı 'Görüyorsunuz evin halini suç sizde değil her şey çok güzel olacaktı" diyerek İBB yönetimindeki İSKİ'ye tepki gösterdi.
Kendisinin ve ailesinin defalarca İSKİ'yi aramalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini ancak sosyal medyada paylaştıktan sonra kendilerine dönüş yaptıklarını iddia eden Cabbar Işık, "Rögar yer altından damar yapmış ve sızarak bizim binamızın alt katına akıyor ilk önce komşumuzun bahçesinden şüphelendiler burada 70 yaşında kalp hastası teyzemiz var onun gidip İSKİ'ye imza vermesi gerekiyor dediler kendi aracım ile götürdüm ve dilekçe yazdılar. Daha sonra bahçeyi kazdılar. Fakat sonrada burası ile alakası yok dediler. Ancak bahçeyi tekrar düzenlemeden öylece bıraktılar" dedi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA İLGİLENDİLER
Işık, "Rögardan gelen su duvardan çeşme gibi akıyordu üstelik bu mevzu bir günlük değil eski bir olay ama biz sebebini bilmiyorduk yerde parkeler vardı ve alttan geliyordu hepsi ıslandı sonra fayans yaptırdık bu defa ise duvardan gelmeye başladı ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra gece saat 12'de gelip yukarıdaki rögarı açmışlar ve kamera ile bakmışlar sonra olayı çözmüşler daha önce neredeydiniz benim bu yüzden psikolojim bozuldu kiracılar sürekli evime gelip daireden su geliyor diye şikayet ediyorlardı" diyerek duruma tepki gösterdi.
TEMİZ SU SANIYORLARDI LAĞIM SUYU ÇIKTI
Yaşanan olayın geçici olarak çözülmesinin ardından bu defa ise binanın yan tarafında bulunan başka bir rögarın taşarak sokağa aktığı görüldü. Uzun zamandır akan pis suyun çatıdan gelen temiz su olduğunu sandıklarını belirten Ömer Özgül, "Öğrendik ki lağım suyu imiş ve çok pis kokuyor buradan yetkililere sesleniyorum lütfen bu sorunu bir an evvel çözün" dedi.
"EVİMİZİ OTURULMAZ HALE GETİRDİ"
Sokak sakinlerinden Elmas Billor ise "Binamızın altından 4 yıldır su geliyor yer altı suyu dendi ama bir çözüm bulunmadı İSKİ gelip kontrol ediyor ve bizlik bir problem değil diyerek gidiyor. 4 yıldır kaynağı belli olmayan bu su ile uğraşıyoruz. Bina yeni yapı ve kendimizce çözüm aradık sonrada kuyu açtık. İçine dalgıç motoru atıp suyu gidere verdik ama halen çözüm olmadı. İSKİ gelip bakıyor ancak kendileri ile alakası olmadığını söylüyorlar. Su evin içinde rutubete neden oldu ve evimizi oturulmaz hale getirdi" diye konuştu.
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