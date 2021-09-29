Rusya’da kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin’in görüşmesi dünya basınında

Rus medyasına yansıyan bir diğer önemli başlık ise, Akkuyu Nükleer Santrali oldu. Tass, Erdoğan'ın "Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oluyor." ifadelerini manşete taşıdı.

Birçok medya kuruluşu, iki liderin görüşmesini Türkiye-Rusya işbirliği mesajıyla duyurdu.

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