Rusya'da kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi dünya basınında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi dünya tarafından da yakından takip edildi. İşte dünya basınında Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi...
KARARLILIK VURGUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. İki liderin, görüşmenin basına açık bölümünde ele aldığı konularsa, yabancı medya kuruluşları tarafından da yakından takip edildi.
İki liderin yüz yüze görüşmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Zirve kapsamında masaya yatırılan Suriye meselesi, yabancı basınının en çok odaklandığı başlık oldu.
ABD merkezli, Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın Suriye konusundaki kararlı tavrını manşete taşıdı. Erdoğan'ın "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde büyük fayda var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı." sözlerini gündeme taşıyan Bloomberg, kritik zirveyi Başkan Erdoğan'ın Rusya ile iş birliği vurgusundan duyurdu.
Yabancı haber ajansları da kritik zirveyi yakından takip etti. Reuters haber ajansı, iki liderin Suriye'deki iş birliği mesajını duyururken, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rus savunma sistemleri konundaki kararlı tavrını sürmesine değindi.
Tass haber ajansı, Türkiye ile Rusya'nın koronavirüs pandemisi dönemindeki mücadelesine vurgu yaptı. Putin'in, "İki ülke yalnızca pandemi dönemindeki kayıpları telafi etmekle kalmadı, ticari alanda bu dönemin getirisini de yükseltti" sözlerini gündeme taşıdı.
Rus medyasına yansıyan bir diğer önemli başlık ise, Akkuyu Nükleer Santrali oldu. Tass, Erdoğan'ın "Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oluyor." ifadelerini manşete taşıdı.
Birçok medya kuruluşu, iki liderin görüşmesini Türkiye-Rusya işbirliği mesajıyla duyurdu.
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