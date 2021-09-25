25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunceli'de PKK'ya darbe! Teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

Tunceli'de PKK'ya darbe! Teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2021
ABONE OL
Tunceli’de PKK’ya darbe! Teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak kullanılmaz hale getirildi. Sığınakta mühimat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınakta, 850 M-16 mühimmatı, 350 bixi mühimmatı, 2 kaleşnikof şarjörü, 1 el telsizi, 15 büyük tüp, 13 küçük tüp, jeneratör, 50 litre mazot,10 litre gaz yağı, 9 pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 el feneri, uzaktan kumanda, şişme bot, 2000 metre kumaş, dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


PKKya ATAK darbesi! PKK'YA "ATAK" DARBESİ!
MSB duyurdu! Metina’da PKKya darbe MSB DUYURDU! METİNA'DA PKK'YA DARBE
Eren operasyonlarında PKKya büyük darbe EREN OPERASYONLARINDA PKK'YA BÜYÜK DARBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA