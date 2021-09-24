Terör örgütü PKK'ya "ATAK" darbesi: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021