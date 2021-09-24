24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK'ya "ATAK" darbesi: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya "ATAK" darbesi: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
ABONE OL
Terör örgütü PKK’ya ATAK darbesi: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

MSB duyurdu! Metina’da PKKya darbe MSB DUYURDU! METİNA'DA PKK'YA DARBE
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe! SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!
2 FETÖcü ve 2 DEAŞlı yakalandı 2 FETÖ'CÜ VE 2 DEAŞ'LI YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA