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Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2021
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Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? Yaz aylarının sona ermesi nedeniyle kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin merak konusu oldu. Kış lastiği taktırmadığı takdirde araç sürücülerine para cezası kesilecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL para cezası var. Peki; 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!

2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? Kış aylarında araç sürücülerinin mutlaka kullanması gereken lastikler son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Eğer bu lastikleri takmadığınız tespit edilirse para cezasına çarptırılacaksınız. Sürücülere 835 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza yılbaşından sonra arttırılacak. Peki; kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Tüm bunların yanı sıra kış lastiği özellikleri arasında 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuş ve yüksek oranda güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları kullanılan araca, lastiğin markasına göre değişir. 368 liraya kış lastiği bulunabildiği gibi 2 bin liraya da kış lastiği bulunur.

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