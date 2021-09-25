Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Tüm bunların yanı sıra kış lastiği özellikleri arasında 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuş ve yüksek oranda güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları kullanılan araca, lastiğin markasına göre değişir. 368 liraya kış lastiği bulunabildiği gibi 2 bin liraya da kış lastiği bulunur.