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Son dakika: MSB duyurdu! Metina’da PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Metina’da PKK’ya darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bölgede dün de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

MSB duyurdu! Metina’da PKKya darbe MSB DUYURDU! METİNA'DA PKK'YA DARBE

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