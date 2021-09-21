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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK'ya büyük darbe

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK’ya büyük darbe

Yurt içinde  Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları  birlikte  yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken,örgütün  sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi.

Terörle Mücadele Harekatı; oluşturulan yeni konseptle,"Teröristleri bulma ve kaynağında yok etme" stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor.

İcra edilen operasyonlar; teröristlerin, kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor.

Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde %51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.

-2021 yılı imha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 Mayın/EYP,

-209 silah,

-281 el bombası ve 70.174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi.

-Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda,

-75 Mayın/EYP,

-163 silah,

-202 el bombası ve 51.861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışı ve başarıyla devam eden terörle mücadele harekatında, elinde kalan sınırlı imkanların da yok edilmesi ile PKK-KCK Terör örgütünün milletimizin gündeminden tamamen çıkarılması hedefine adım adım yaklaşılmaktadır.

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