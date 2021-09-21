Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK’ya büyük darbe

Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde %51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.