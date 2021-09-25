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Son dakika: MSB duyurdu: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: ’Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı. Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

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