Son dakika: MSB duyurdu: ’Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.



Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Aksaz/Marmaris'te icra edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LsJwEOX84m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2021