Thodex vurgununda yeni gelişme! Arnavutluk'ta tutuklanan Edevaldo Haxhiu'ya ev hapsi
Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan Edevaldo Haxhiu'nun tutukluluğu hali ev hapsine çevrildi. Haxhiu, kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu bugün mahkemeye çıkarıldı.
Edevaldo Haxhiu mahkemede yaptığı savunmasında firari Özer'i tanımadığını ve onunla hiç karşılaşmadığını iddia etti. Mahkeme, Edevaldo Haxhiu'nun yargılanma sürecinde ev hapsinde kalmasına hükmetti.
Kırmızı bültenle aranan Özer'e yardım ve yataklık etmekle suçlanan Edevaldo Haxhiu'nun, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka'nın yeğeni olması Arnavutluk medyasında geniş yer buldu.
NE OLMUŞTU?
22 Eylül'de Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu'nun, Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Edevaldo Haxhiu'nun polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.
Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen Edevaldo Haxhiu, firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savunmuştu. Ancak polisin elinde, E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair birçok delil bulunduğu öğrenilmişti.
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