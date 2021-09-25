Thodex vurgununda yeni gelişme! Arnavutluk’ta tutuklanan Edevaldo Haxhiu’ya ev hapsi

NE OLMUŞTU?

22 Eylül'de Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu'nun, Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Edevaldo Haxhiu'nun polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.