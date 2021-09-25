Afganistan’dan gelen son görüntüler kan dondurdu!

UZUV KESME VE İDAMLARIN BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞLARDI

Taliban yönetimi ele geçirdiğinde ılımlı açıklamalar yapmaya çalışsa da gelen son görüntüler tüm dünyayı sarstı. Örgüt, dün yaptığı açıklamada uzuv kesme ve idamların tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Afganlar ve tüm Dünya, Taliban'ın 1990'ların sonundaki sert kurallarını yeniden oluşturup oluşturmayacağını görmek için takipte. Grubun liderleri, video ve cep telefonları gibi teknolojik değişiklikleri benimsiyor olsalar bile, katı dünya görüşlerinde pek bir değişiklik olduğu gözlemlenmiyor.