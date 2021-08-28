28 Ağustos 2021, Cumartesi
Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek
Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktı. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı iddia ediliyor. Son dakika haberine göre Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Reklamdan sonraki mal varlıklarının incelenmesi istendi. İşte haberin detayları..
Giriş Tarihi: 28.08.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:30
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