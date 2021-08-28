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Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktı. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı iddia ediliyor. Son dakika haberine göre Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Reklamdan sonraki mal varlıklarının incelenmesi istendi. İşte haberin detayları..

Giriş Tarihi: 28.08.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:30
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Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bir kişi, şirketin reklam filmlerinde oynayan toplam 20 kişi ile şirketi sosyal medyada övdüğü iddia edilen bir ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Thodex'ten yaklaşık 160 bin liralık kripto para satın alan S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

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Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

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Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

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Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.