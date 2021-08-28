Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! Mal varlıkları incelenecek

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.