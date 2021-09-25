Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Eylül vaka sayıları

BAKAN KOCA: GÜÇ BİR HEDEF Mİ?

Günlük Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!'' ifadelerini kullandı.