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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Eylül vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Eylül vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden tabloyu paylaştı. Bakanlığı paylaştığı tabloya göre, son 24 saatte 26.145 vaka tespit edildi. 193 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: GÜÇ BİR HEDEF Mİ?

Günlük Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!'' ifadelerini kullandı.

24 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

23 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

22 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

21 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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