22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden isim Arnavutluk'ta yakalandı

Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden isim Arnavutluk'ta yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e yardım eden isim Arnavutluk’ta yakalandı

Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Paraları oraya aktarmış THODEX SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME! PARALARI ORAYA AKTARMIŞ
Thodex vurgununda ünlülere büyük şok! THODEX VURGUNUNDA ÜNLÜLERE BÜYÜK ŞOK!
Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! KRİPTO PARADA DUDAK UÇUKLATAN VURGUN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA