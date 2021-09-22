Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden isim Arnavutluk'ta yakalandı
Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.
Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?
- CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi 15 bin öğretmen atama başladı mı?
- İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları...
- Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!
- Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnım Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
- Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
- Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?
- Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?