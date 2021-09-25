Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te önemli açıklamalar: Dünya markası olacak

AZERBAYCAN VE MÜTTEFİK ÜLKELERDE DE DÜZENLEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, 2018'de TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz."

Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST'in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel potansiyelin de ispatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, bugün yerli ve milli teknolojilerdeki başarılar eğer konuşulabiliyorsa, bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payının olduğunu söyledi.

"19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, göreve geldiklerinde esamesi dahi okunmayan Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemini geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını, bir taraftan işletmelere modern alt yapılar sunarken, diğer taraftan bireysel ve kurumsal Ar-Ge bilincini aşılayabilmek için proje desteklediklerini aktardı.

Üniversitelere kapsamlı destekler vererek dünya çapında tematik araştırma merkezleri kurduklarını anlatan Başkan Erdoğan, firmaların bir araya gelip, güç birliği yapabileceği teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 89'a çıkardıklarını belirtti.