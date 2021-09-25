PKK'nın örgüt mensupları için "hayvan" şifresi kullanması iddianamede: Koyunlar hazır mı?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos 2015'te 25 Aralık Polis Merkezine düzenlenen terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" gibi suçlardan 5 yıldan müebbet hapse kadar farklı cezalar istenilen iddianamede, örgüt hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ankara, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır kriminal polis laboratuvarlarının da raporlarının yer aldığı iddianamede, sanıkların olay günü, öncesi ve sonrasına ilişkin plaka tanıma sistemi kayıtlarına da yer verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yaklaşık 1 yıl önce jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen örgütün sözde özel kuvvetler sorumlusu "Amara" kod adlı M.A'nın üzerinden çıkan dokümanlarda polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin kroki bilgileri, fotoğraf ve videoların tespit edildiği bildirilen iddianamede, belgelerde yine sanıkların isim, telefon numarası, ikamet krokileri ve kendilerine söylenecek parolalara dair bilgilerin de deşifre edildiği aktarıldı.