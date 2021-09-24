"Ormanların yakılması" talimatı terör örgütü PKK'dan! Her şeyi itiraf etti: Önüne ne geliyorsa yak

YPG/PKK'lı terörist Ezuz Halil El Turgi ile görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkati çeken M.S.Ş, "Bana Adana'da orman, tarla ve araç yakma yönünde talimatı verildiğinde Ezuz Halil El Turgi'ye Türkiye'de başka kimseye talimat verip vermediğini sordum, o da bana 'Ankara ve Konya illerinde de orman ve araç yakmak için bizden kişiler var.' dedi, onların kim olduklarını sorduğumda 'Sen onu düşünme biz biliyoruz.' Sonrasında ben Adana'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurularak yakalandım." ifadelerini kullandı.

İddianamede, M.Ş.S'nin HTS kayıtlarındaki incelemede hakkında terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan adli işlem yapılan H.G. ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan adli işlem yapılan F.A. ile görüşme kaydının olduğu bilgisine yer verildi.