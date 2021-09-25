Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi İle hizmet süresi kısaldı! Vatandaş memnuniyeti arttı

Günde ortalama 250 bin vatandaşımıza hizmet sunan, hayatımızın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturuluyor. Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "Vatandaş Odaklı Hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kalıyor.