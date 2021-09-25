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Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi İle hizmet süresi kısaldı! Vatandaş memnuniyeti arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi İle hizmet süresi kısaldı! Vatandaş memnuniyeti arttı

İçişleri Bakanlığı, Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi hakkında açıklama yaptı. Vatandaşların memnuniyetinin arttığını belirten bakanlık, "Türkiye genelinde 44 milyon vatandaşımızın hizmet alabileceği 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi." ifadelerine yer verdi.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Bakanlığımızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Konsept Nüfus Müdürlüğü" Projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede nüfus müdürlükleri yeniden tasarlanıyor. Sağlanan teknoloji desteği ile birlikte hizmet süreleri kısalıyor, yoğunluk azalıyor.

Günde ortalama 250 bin vatandaşımıza hizmet sunan, hayatımızın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturuluyor. Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "Vatandaş Odaklı Hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kalıyor.

Daha Hızlı ve Nitelikli Hizmet

Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.

44 Milyon Vatandaşımıza Konsept Nüfus Müdürlüklerinde Hizmet Ediliyor

Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44.115.369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun %53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları devam etmektedir.

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