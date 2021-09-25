Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi İle hizmet süresi kısaldı! Vatandaş memnuniyeti arttı
İçişleri Bakanlığı, Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi hakkında açıklama yaptı. Vatandaşların memnuniyetinin arttığını belirten bakanlık, "Türkiye genelinde 44 milyon vatandaşımızın hizmet alabileceği 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi." ifadelerine yer verdi.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
Bakanlığımızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Konsept Nüfus Müdürlüğü" Projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede nüfus müdürlükleri yeniden tasarlanıyor. Sağlanan teknoloji desteği ile birlikte hizmet süreleri kısalıyor, yoğunluk azalıyor.
Günde ortalama 250 bin vatandaşımıza hizmet sunan, hayatımızın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturuluyor. Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "Vatandaş Odaklı Hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kalıyor.
Daha Hızlı ve Nitelikli Hizmet
Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.
44 Milyon Vatandaşımıza Konsept Nüfus Müdürlüklerinde Hizmet Ediliyor
Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor.
Proje kapsamında bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44.115.369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun %53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları devam etmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…
- Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
- Gözler onda! KYK burs başvurusu 2021 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu başladı mı?
- Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir?
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?
- Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
- 25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları için tarihler açıklandı mı?
- İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? CTE ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
- Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...