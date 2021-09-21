Son dakika: Diyarbakır’da PKK’nın bombacısı yakalandı! Eylem hazırlığındaydı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü' nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

TERÖRİSTİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Diyarbakır'dan detayları aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Yenişehir ilçesinde operasyon yapıldı. Eylem hazırlığında olan suikast yapmak için hazırlık yapan bir terörist yapılan operasyonda yakaladın. Teröristi vatandaşlar ihbar etti. Vatandaşlar mahallede yabancı birisini gördü ve tanımadıklarını söylediler hemen bu durumu Emniyet'e bildirdiler. Daha sonra da istihbaratın çalışması oldu.

KOD ADI: MURAT

Terörle mücadele ekipleri sabah saatlerinde eve operasyon gerçekleştirdi ve "Murat" kod adlı PKK'lı yakalandı. Evinde de yapılan aramalarda tabanca ve aynı zamanda patlayıcı bomba düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.