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Paulo Coelho kimdir, nereli? Paulo Coelho kitabı Okçu'nun Yolu konusu nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Paulo Coelho kimdir, nereli? Paulo Coelho kitabı Okçu’nun Yolu konusu nedir?

Paulo Coelho kimdir, nereli? 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz’a bir kitabını adayan ünlü yazar Paulo Coelho gündem oldu. Yazdığı kitaplarla ülkemizde de çok sevilen bir isim olan Coelho, Okçunun Yolu isimli kitabını Mete Gazoz’a adadı. Bu gelişmenin ardından Paulo Coelho ismi yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; Okçunun Yolu konusu nedir? Paulo Coelho kimdir?

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho yaptığı paylaşımın ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yazdığı kitapları ülkemizde de sevilen Coelho, Okçunun Yolu isimli bir kitabı milli gururumuz Mete Gazoz'a adadı. Bu gelişmenin ardından Coelho'nun yaptığı bu jestin ardından Okçunun Yolu konusu nedir? Paulo Coelho kimdir, nereli sorularına yanıt aranıyor.

PAULO COELHO KİMDİR?

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 24 Ağustos 1947 tarihinde dünyaya geldi. Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı.

Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı.

Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı. 1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı.

42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

OKÇU'NUN YOLU KONUSU NEDİR?

Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan, bini de sana farklı bir yol gösterecektir: Okçunun yolu işte budur.
Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur...

Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.
Paulo Coelho nun Okçu nun Yolu nda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü.
Kaleme aldığım bu metinde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçası.

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