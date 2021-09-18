18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!
PKKya ağır darbe! MSB duyurdu PKK'YA AĞIR DARBE! MSB DUYURDU
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA