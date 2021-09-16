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Son dakika | MSB: 2 FETÖ'cü ve 2 DEAŞ'lı yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Son dakika | MSB: 2 FETÖ’cü ve 2 DEAŞ’lı yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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