CHP’li Muğla Belediyesinden ’fekal koliform’ skandalı! Kötü kokunun sebebi belli oldu

Muğla'da vatandaşların artan şikayetleri üzerine yapılan araştırmada refüj ve parklarda sulama amaçlı kullanılan suyun yüksek derecede 'fekal koliform' içerdiği ortaya çıktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde CHP'li Muğla belediyesine bağlı MUSKİ(Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın kullandığı arıtma suyunun lağım kaynaklı koliform içerdiği belirlendi.

NUMUNE ALINDI

Muğla'da son dönemde vatandaşların refüj ve parklardaki 'lağım' kokusundan şikayetçiydi. Artan şikayetler üzerine CHP'li Muğla belediyesine bağlı, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisine refüj sulama amaçlı kullanılan atıksu arıtma tesisinin çıkışından numune alındı.

RAPOR HAZlRLANDI

Alınan numune Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarında analiz edildi. Analiz sonucunda rapor hazırlandı.

'FEKAL KOLİFORM' SKANDALI

Sabah'ın haberine göre paporda ilgili parametrelere göre limit değeri "0" (sıfır) olması gereken suda Fekal Koliform değerinin 390 olduğu belirtildi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan Fekal Koliform insan ve hayvan dışkısından kaynaklanıyor.