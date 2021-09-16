Son dakika: MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 1'i Kandil kadrosundan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
1️⃣ Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021
Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/TfcRJGbksR
KANDİL KADROSUNA DARBE
Öte yandan bakanlık," Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.
2️⃣Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021