Son dakika: MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 1’i Kandil kadrosundan 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

1️⃣ Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!



Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/TfcRJGbksR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021

KANDİL KADROSUNA DARBE

Öte yandan bakanlık," Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

2️⃣Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021