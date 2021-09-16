16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 1'i Kandil kadrosundan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 1'i Kandil kadrosundan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 1’i Kandil kadrosundan 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

KANDİL KADROSUNA DARBE
Öte yandan bakanlık," Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA