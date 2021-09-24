İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde!

İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü.

Öte yandan doluluk oranıyla 1'inci sırada olan Ömerli barajı havadan görüntülendi.