Kokuya maske bile engel olamadı! İSKİ duruma müdahale etmeyince esnaf devreye girdi

Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.