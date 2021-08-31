Kokuya maske bile engel olamadı! İSKİ duruma müdahale etmeyince esnaf devreye girdi
İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi yöntemleriyle kokuya çare arıyor. Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku." dedi.
Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.
Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor.
"İNSANLAR BURNUNU TUTARAK GİDİYOR"
Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar.
İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" şeklinde konuştu.
"YEMEKLE BU KESİNLİKLE OLMUYOR"
Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, "Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici buna bir çözüm bulsunlar.
Yemekle bu, kesinlikle olmuyor. Önlem diye bir şey yok, daha berbat. Müşterilerini koruyor sanıyorlar bence. Dağıtıyorlar ama aynı kokuyu yine aldık. 5 dakika oturup çıktık" dedi.
"FOTOĞRAF ÇEKİLMEYE GELECEKSENİZ BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK DUYACAKSINIZ BURADA"
Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su da, "Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce korona geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu" diye konuştu.
"KALICI BİR ÖNLEM ALINMASI LAZIM"
Mustafa Yıldız ise, "Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor.
Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.
"PERVANENİN KENDİSİNE BİR FAYDASI YOK"
Deredeki akıntının kesilmesi gerektiğini belirten Efecan Atış ise, "Pervanenin kendisine faydası yok gibi duruyor. Çok da faydalı olacağını sanmıyorum. Buranın suya giderinin kesilmesi lazım.
Aksi takdirde pervanelerin hiçbir şekilde engelleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Suya gelen akıntının kesilmesi lazım. Diğer türlü pervanelerin bu rolü üstlendiğine şaşırdım" şeklinde konuştu. İSKİ'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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