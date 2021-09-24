İstanbul deniz taksi fiyatı ne kadar? Deniz taksi nereden nereye gidiyor?
İstanbul’da seferlere başlayan deniz taksinin fiyatı ve seferleri merak edilmeye başlandı. İstanbul’da deniz ulaşımını sıklaştırma amacıyla seferlere çıkan deniz taksilerle deniz üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Peki; İstanbul deniz taksi fiyatı ne kadar oldu? Deniz taksi seferleri nelerdir? Deniz taksi nereden nereye gidiyor? İşte merak edilen bilgiler!
İstanbul deniz taksi fiyatı ne kadar? İBB deniz taksi fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul'da seferlere başlayan deniz taksi ile köprü trafiğine girmeden deniz üzerinden yolculuk edilebiliyor. Peki; deniz taksi seferleri nasıl? Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerin seferlere başlamasının ardından fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor.
İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATI NE KADAR?
Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.
İstanbul'daki deniz taksilerin fiyatı henüz belli olmadı. Fiyat listesi açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
PAYLAŞIMLI KULLANMA OLACAK
Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek.
Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.
İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'da 2021 yılından itibaren uygulanan güncel bordo veya sarı renkli taksi açılış ücreti 5,55 TL, kilometre başına ücreti ise 3,45 TL'dir. Turkuaz renkli taksilerde ise açılış ücreti 6,38 TL, km başına ücreti ise 3,99 TL'dir. Siyah renkli lüks taksilerde ise açılış ücreti 9,43 TL, kilometre başına ücreti de 5,84 TL'dir.
İndi-bindi ücreti ise sarı taksilerde 15 TL iken, turkuaz taksilerde 19 TL, siyah taksilerde ise 25 TL'dir. Fiyat tarifesi İstanbul'un tamamında, köyler ve şehir yerleri ayrımı olmaksızın geçerlidir. Ayrıca gece-gündüz tarifesi ayrımı da yoktur.
Taksi ile bir yakadan diğer yakaya geçiş yapıyorsanız (örneğin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na), köprü geçiş ücretleri ve otoyol gişe ücretleri yolcu tarafından karşılanır. 2021 yılı fiyat tarifesine göre Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) geçiş ücreti 27.50 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) 13.25 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) 13.25 TL, Osmangazi Köprüsü 147.50 TL'dir. Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri 37.50 TL'dir.
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