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Sarıyer’deki İstinye Deresi kötü koku yayıyor! Kirlilikten mahalleli şikayetçi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Sarıyer’deki İstinye Deresi kötü koku yayıyor! Kirlilikten mahalleli şikayetçi

Sarıyer'deki İstinye Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Mahalle sakinleri, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi. Oradaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.

İstinye Deresi İstanbul'un 124 dere ve dere kolunda bir tanesi. Çevre sakinleri buradan yayılan kötü kokudan şikayetçi. Yağmurlu havalarda ise koku daha yoğun hale geliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar buranın temizlenmesi adına bir adım atılmasını bekliyor. Burası İstinye Mahallesi'nin içinden kıvrılarak İstanbul Boğazı'na akıyor.

İstinye Deresi ıslah çalışmaları kapsamında üstü kaplanmış ve kazaya sebebiyet vermemesi için üstü mazgallarla kapatılmış. Dere içerisinde su miktarı az olmasına rağmen yayılan kötü kokunun sebebi tam olarak anlaşılmış değil.

A Haber mikrofonlarına konuşan ve bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, "İstinye Deresi özellikle yaz aylarında hava sıcak olduğu zaman çok kötü kokuyor. Yağmur yağdığı zamanlar dayanılmaz hale geliyor. Bunun kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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