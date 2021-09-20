İETT İstanbulluyu bir kez daha isyan ettirdi! Dumanlar çıktı ölümden döndüler
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geçemediği İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbullular İETT tarafından son aylarda birçok kez mağdur edildi. Üst üste yaşanan kazalar ve yolda kalmalar milyonları isyan ettirdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler her geçen gün büyüyor.
Yolcuların otobüsleri itmesi, üst üste yaşanan kazalar, araçların yolda kalması, tek teker üstünde ilerlemesi. İstanbul'un toplu taşımadaki dünya markası olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde her geçen gün geriye doğru gidiyor.
İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.
BİR İETT DAHA ARIZALANDI
Son olarak Sarıyer'de Poligon Mahallesi Katar Caddesi'nde vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yine bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.
BUHARLI TRENİ ANDIRDI
Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.
TÜM YOLU DUMANLAR KAPLADI
Trafiği de tehlikeye atan aracın boş olduğu görülürken, dumanların tüm yolu kapladığı kameraya yansıdı.
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