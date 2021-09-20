İETT İstanbulluyu bir kez daha isyan ettirdi! Dumanlar çıktı ölümden döndüler

BİR İETT DAHA ARIZALANDI

Son olarak Sarıyer'de Poligon Mahallesi Katar Caddesi'nde vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yine bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.

BUHARLI TRENİ ANDIRDI

Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.