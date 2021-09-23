Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Sivas ziyaretinde arbede! Vatandaşı tehdit ettiler: Seni buluruz

TAVUK DÖNER AYRAN İKRAMINA RAĞMEN KATILIM DÜŞÜK OLDU

Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.

VATANDAŞLAR VE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı.