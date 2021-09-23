Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Sivas ziyaretinde arbede! Vatandaşı tehdit ettiler: Seni buluruz
Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu. Açılış töreninde Davutoğlu’nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı. Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de partililer tarafından "Sivas küçük yer, seni buluruz" sözleriyle tehdit edildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.
TAVUK DÖNER AYRAN İKRAMINA RAĞMEN KATILIM DÜŞÜK OLDU
Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.
VATANDAŞLAR VE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı.
VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER
Parti üyeleri "Sivas küçük yer, seni buluruz" diyerek vatandaşı tehdit etti. Çıkan arbedeye polis müdahale etti.
Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de kızgın partililerin hışmına uğradı.
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