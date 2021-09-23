Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda döndü. Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" saat 13.05'te İstanbul'a geldi.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TRK" saat 13.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.