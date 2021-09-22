Başkan Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti. Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.
Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.
BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.
Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.
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