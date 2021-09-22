22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Başkan Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti. Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA