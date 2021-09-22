Başkan Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.