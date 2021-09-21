Başkan Erdoğan BM Genel Kurulunda konuştu! İşte o tarihi anlardan kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki düzenlenen BM Genel Kurulu toplantısında tarihi bir konuşmaya imza attı. Başkan Erdoğan çok sayıda önemli konuya değinirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan ülkelere seslenerek "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 23:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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