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Başkan Erdoğan'dan Batı ülkelerine ''iklim değişikliği'' mesajı! ''Kim vahşice sömürdüyse...''

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Başkan Erdoğan’dan Batı ülkelerine ’’iklim değişikliği’’ mesajı! ’’Kim vahşice sömürdüyse...’’

BM 76. Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan, ''iklim değişikliği'' konusuna özellikle değinerek dünyaya çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ''iklim değişikliği'' hususunda üstüne düşeni yerine getireceğini belirterek Batı ülkelerine göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, ''Yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynaklarını kim vahşice sömürdüyse en büyük katkıyı onlar yapmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ''iklim değişikliğinin'' üstünde durarak Batılı ülkelere mesaj verdi.

Başkan Erdoğan iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Paris İklim Anlaşması konusunda mutabık kaldık. Yüz yılın ortasına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmaktadır. Gidişat tedbir alınmadığı takdirde bunun mümkün olmadığına işaret ediyor. Tarihi sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Koronavirüs salgının önüne geliştirilen aşılarla geçmek belki mümkün değil ama iklim değişikliği için böyle bir laboratuvar çözümü sorun değildir.

'Dünya beşten büyüktür' tespitini iklim değişikliği konusunda da tekrarlıyorum. Yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynaklarını kim vahşice sömürdüyse en büyük katkıyı onlar yapmaktadır. Kimsenin 'Ben güçlüyüm faturayı ödemem' deme hakkı yoktur. Avrupa, Asya, Amerika, Afrika zengin fakir dinlemeden iklim değişikliği herkese aynı muameleyi yapıyor. Burada bize düşen hakkaniyete dayalı yük paylaşımı ile yerimizi almaktır. Türkiye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'na ilk imzayı atan ülkeyiz."

Doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse... "DOĞAL KAYNAKLARI KİM VAHŞİCE SÖMÜRDÜYSE..."
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