Başkan Erdoğan’dan Batı ülkelerine ’’iklim değişikliği’’ mesajı! ’’Kim vahşice sömürdüyse...’’

'Dünya beşten büyüktür' tespitini iklim değişikliği konusunda da tekrarlıyorum. Yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynaklarını kim vahşice sömürdüyse en büyük katkıyı onlar yapmaktadır. Kimsenin 'Ben güçlüyüm faturayı ödemem' deme hakkı yoktur. Avrupa, Asya, Amerika, Afrika zengin fakir dinlemeden iklim değişikliği herkese aynı muameleyi yapıyor. Burada bize düşen hakkaniyete dayalı yük paylaşımı ile yerimizi almaktır. Türkiye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'na ilk imzayı atan ülkeyiz."

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