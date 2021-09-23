CHP’nin yeni oyunu da bozuldu! Kemal Kılıçdaroğlu’nun çiftçi diye konuştuğu bakın kim çıktı

İktidar oldukları takdirde kaçak çayları Rize meydanında toplayıp bizzat kendi yakacağını ifade eden Kılıçdaroğlu; "İnşallah Rizelilerin oylarıyla birlikte iktidar olacağız. Ondan sonra o kaçak çayları toplayıp Rize meydanında yakacağım. Kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasında asla izin vermeyeceğim. Eğer ben adaletten, haktan söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları toplayıp burada yakmak boynumun borcudur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun programı bir otelde gerçekleşecek olan STK ve muhtarlar toplantısıyla devam edecek.