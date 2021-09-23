CHP yurt eylemine öğrenci taşıdı! CHP gençler üzerinden neyi hedefliyor?
Cumhuriyet Halk Partisi, yurtlar üzerinden yeni bir algı çalışması başlattı. İzmir'de yurt bulamadıkları gerekçesiyle parkta eylem yapan yaklaşık 20 kişi Katip Çelebi Üniversitesi'nin önüne seçim aracıyla getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili değerlendirdi.
Şu anda İzmir'de üniversiteler açık değil sadece Katip Çelebi Üniversite eğitime başladı. Şu anda İzmir'de barınma sorunu yok. Şu anda her öğrenci için de talep karşılandı.
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Dilaver Kişili'nin açıklamaları:
"Burada yine bir klasik CHP eylemi, söylemi ve zihniyetini görüyoruz. Maalesef yaşanan olaylar sonrasında CHP durumu provoke etmek adına öğrencileri kullanarak öğrenciler üzerinden siyaset yapma işine girdi.
Ancak bu planları tutmadı. Bu olay klasik bir CHP hareketidir. Muhalefet yapmak adına ülkesini ve devletini kötüleyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Her yıl yaşanan bir olay üniversitelerin açılması ve ortaya çıkan bir şey yoktu.
İzmir'deki tüm misafirhaneler öğrencilerimiz için seferber edildi. Burada herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir. Devletimiz yurtlar konusunda bugüne kadar yapılması gerekeni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.
Burada sorgulanması gereken bir durum daha vardır. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye'sinin 800 kişi kapasiteli bir yurt vaadi var ve hala ortada bir şey yok. Bu vaadi 2018 yılında seçimler öncesinde verdiler ve bu hala resmi sitede duruyor.
9 Eylül Üniversitesi'nin 3 bin kapasiteli bir yurt projesi vardır. Bu projenin hayata geçebilmesi için de büyükşehirin orada bir imar değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu tam 1 yıl önce büyükşehire yazılmasına rağmen buna cevap dahi verilmedi CHP'li Tunç Soyer tarafından.
Tunç Soyer bunun için gerekeni yaparsa oradaki problem de rahat şekilde çözülecektir. Ama klasik bir CHP anlayışını yaşadık. Olayları provoke etmek adına ellerinden geleni yaptılar ama tutmadı ve tutmayacak da bunlar."
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