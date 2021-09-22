HDP Millet İttifakı ile yapılan iş birliğini itiraf ediyor: Sayemizde kazandınız

HDP'NİN DESTEĞİ İLE 11 İL CHP'YE

"Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak?' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla HDP'yi ittifakta tutmak istemesi sonrası HDP'li Ahmet Türk, CHP'nin tutumu ve politikasını değerlendirdi.