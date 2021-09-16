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HDP Millet İttifakı'nın temellerine dinamit yerleştirdi: Artık yer almak istemiyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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HDP Millet İttifakı’nın temellerine dinamit yerleştirdi: Artık yer almak istemiyoruz

Millet İttifakı'nın ortağı HDP, CHP ve İP'in taleplerini karşılayamaması üzerine "Bizim yolumuz üçüncü yoldur" diyerek resti çekti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın temellerine dinamit yerleştiren açıklamalarda bulundu. Garo Paylan sözde oy oranlarının yüzde 15 olduğunu iddia ederek artık Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemediklerini açıkladı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Halk TV'de Şirin Payzın'la Sözüm Var programına konuk oldu.

Paylan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

MİLLET İTTİFAKI'NA OY TEHDİDİ
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan, partisinin seçimlerde en az yüzde 15 oy alacağını ve kilit rol oynayacağını ifade etti.

"ÜÇÜNCÜ YOL" SÖYLEMİ GİDEREK BÜYÜYOR
HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olmayacağını da belirten Paylan, "Bizim yolumuz üçüncü yoldur." dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ"
HDP'nin alacağı oyla yönetimde söz sahibi olmak istediğini de sözlerine ekleyen Garo Paylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben iddiayla söylüyorum en az yüzde 15 oy alacağız. Ve bu yüzde 15 oy da şu an anahtar durumundadır. Yüzde 15'lik bir oy diyelim ki, İyi Parti'nin de anketlerde yüzde 10 ila 15 arasında gözüküyor. Bu parti siyasette belirleyici bir rol üstlenmiş durumda Millet İttifakı içinde. Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz çünkü aramızda farklar var. Farklı siyasi partilerdeyiz ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız.

"GÜCÜMÜZÜ YÖNETİMİN BİR PARÇASI OLARAK KULLANMAK İSTİYORUZ"
Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Parlamento seçimlerinde alacağımız en az yüzde 15'lik oyla Meclis'te ikinci veya üçüncü parti olacağız. Ve bu gücümüzü de aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da kullanmak istiyoruz."

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