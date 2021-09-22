Son dakika: Çarpıtma yapan anketçilere şok! 'Manipülasyon' tespit edilirse hapis cezası var
Son dakika haberine göre kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim mekanizması geliyor. MHP'nin sunduğu kanun teklifinin çıkması durumunda, manipülasyon yaptığı tespit edilen araştırma şirketi yetkililerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
MHP'nin 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi, Meclis'in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifle beraber, 'kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan' kamuoyu araştırmacıları denetlenecek.
Yeni Şafak'ın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle araştırmacı; yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, "veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla" yükümlü olacak.
ARAŞTIRMACININ MÜDAHALE ETMESİ ZORUNLU OLACAK
"Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak" müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesi zorunlu olacak. Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önlemek için ilgili işlemler sonlandığında imha edilecek.
TÜİK YÖNETMELİĞİ BELİRLEYECEK
Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak.
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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