Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi... Güvenlik güçleri sınır güvenliğini koruma adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 DEAŞ'lının yakalandığını duyurdu.
MSB: Hatay/Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.