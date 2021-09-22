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Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Türkiye’ye girmeye çalışan 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Güvenlik güçleri sınır güvenliğini koruma adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 DEAŞ'lının yakalandığını duyurdu.

MSB: Hatay/Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB görüntüleri paylaştı! Resmen başladı MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! RESMEN BAŞLADI
Sınırda 3 DEAŞlı yakalandı SINIRDA 3 DEAŞ'LI YAKALANDI

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