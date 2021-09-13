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Millet İttifakı'nda kriz büyüdü! HDP'den CHP ve İP'e ağır sözler

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Millet İttifakı’nda kriz büyüdü! HDP’den CHP ve İP’e ağır sözler

Miilet İttifakı'nın ortaklarından HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye rest çekti. İttifakta yaşanan adaylık krizinin ardından çalkantılı günler geçiren muhalafet partilerinin ısrarla HDP'yi "memnun etmeyen" atılımları Demirtaş'tan sert tepki aldı. Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş yazısında Millet İttifakı'na sitem ederek "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" diyerek açıkça tehdit etti. Millet İttifakı'nın HDP'nin baskıları karşısında takınacağı tavır büyük merak konusu oldu. Terörle yan yana anılmak istemediklerini iddia eden Millet İttifakı, halkın sert tepkilerine rağmen HDP'ye verilen tavizler siyasi krizi iyice derinleştirdi.

HDP kanadı, Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti'ye yönelik restlerini sürüyor. Son olarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizi ciddiye alın" çağrısı yaptı.

"HDP'Yİ CİDDİYE ALMAYANLAR KAYBEDER"
T24 sitesinde yayımlanan yazısında Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi.

"KAMUOYUNUN HUZURUNDA PROTOKOL İMZALAYALIM"
Muhalefete açık bir şekilde protokol imzalama teklifinde de bulunan Demirtaş, "Seçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"PAYANDA OLMAYIZ"
Demirtaş, geçtiğimiz aylarda yine Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" demişti.

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