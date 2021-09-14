HDP’den Millet İttifakı’na rest üstüne rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz

"HDP KİMİ İSTERSE MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI O OLACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün yaptığı açıklamada "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır." demişti.