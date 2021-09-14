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HDP'den Millet İttifakı'na rest üstüne rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz

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Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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HDP’den Millet İttifakı’na rest üstüne rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz

Yerel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan ve büyükşehirlerde CHP'li adaylara destek veren HDP'den yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan ittifakın gizli olarak yürütülmesinden rahatsız olan HDP, artık bu ittifakın açık bir şekilde yapılmasını talep ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP'li Ferhat Encü "HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte hareket eden HDP'de yürütülen gizli ittifak artık açık bir şekilde yapılmak isteniyor.

MİLLET İTTİFAKI İLE DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile yoluna devam etmek isteyen HDP, olası diğer durumlarda kendilerinin üçüncü bir yol izleyeceklerini belirtiyor.

ÜST ÜSTE RESTLER GELİYOR

Yaptıkları açıklamalarda da sık sık Millet İttifakı'na rest çeken HDP'den bugün yeni açıklama daha geldi.

'HDP'NİN İSTEMEDİĞİ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLAMAZ'

HDP'li Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "HDP'nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadesini kullandı.

"HDP KİMİ İSTERSE MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI O OLACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün yaptığı açıklamada "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır." demişti.

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