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MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?

MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 338 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Personel alımı hakkında detayların açıklanmasının ardından başvuru tarihi gündeme geldi. Adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?

MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı. Sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. İşte, MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel temini ön başvuru sonuçları yayınlandı.

11-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri belli oldu.

MSB PERSONEL ALIMI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) istihdam edilecek 338 personel için alınan ön başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde açıklandı.

MSB SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecek.

Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle/Ankara) hazır bulunacak.

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