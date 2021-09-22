MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı. Sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. İşte, MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel temini ön başvuru sonuçları yayınlandı.