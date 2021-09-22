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Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı’nı kabul etti

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Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı’nı kabul etti

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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