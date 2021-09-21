Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık deprem meydana gelmektedir. Meydana gelen bu depremler anlık olarak ölçülmektedir. Depremin nerede olduğu, şiddeti ve derinliği; Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Meydana gelen sarsıntılardan sonra vatandaşlar da deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden günlük son depremler listesine ulaşabilirsiniz. Kandilli AFAD son depremler şiddet kaç sorusunun cevabı ahaber.com.tr sayfalarında!
Deprem mi oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç? Son depremler nerede oldu? Ülkemizde yıl içerisinde birçok deprem meydana gelmektedir. Korku ve paniğe neden olan bu depremlerin şiddetinin kaç olduğu da sık sık araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılardan sonra en çok araştırılan konuların başında son depremler bulunuyor. Peki; deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
DEPREM Mİ OLDU?
Deprem mi oldu sorusunun yanıtına; aşağıda bulunan Kandilli Rasathanesi ve AFAD bağlantılarıyla ulaşabilirsiniz. Böylelikle depremin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.
DEPREMİN ŞİDDETİ NE DEMEK?
Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.
Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.
Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler, Şiddet Cetvelinde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir.
Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler Romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan başlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiştir. Bunlar, "Mercalli Cetveli (MM)" ve "Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)" şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre, şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.
VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI!
Yer kabuğunda oluşan hareketlenmelerin ve sıkışmaların yüzeye çıkması sonucunda depremler meydana gelir. Her deprem, fay hattı içinde birikmiş olan enerjiyi dışarı salmaktadır. Bu da depremin şiddetini ya da derinliğini birbirine bağlayan bir etkileşim dahilinde gelişmektedir. Türkiye, genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden deprem sismiklerinin bölgesel veya ilsel sürekli hissedilmesi normal bir durumdur.
Yer küre içerisinde meydana gelen levha hareketleri, sıkışma ve hareketlenme gücüne oranla şiddet seviyesini belirlemektedir. Türkiye'de de kıtasal hareketlenmenin fazla olması, deprem sıklığını ve görünürlüğünü arttırmaktadır. Ülkemiz genelinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç ayrı birbirinden büyük deprem hattı bulunmaktadır. Türkiye genelinde en aktif Batı Anadolu Fay Hattı, en tehlikelisi ise Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır.
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