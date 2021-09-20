Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya ATAK darbesi
Son dakika haberi... Güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında örgüt mensuplarına gece-gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor. MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.