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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya ATAK darbesi

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika | Terörle mücadelede PKK’ya ATAK darbesi

Son dakika haberi... Güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında örgüt mensuplarına gece-gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor. MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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