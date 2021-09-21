Emine Erdoğan’ın ilk kitabı çıktı! ‘Afrika Seyahatlerim’in tanıtımı New York’ta yapıldı

Afrika'ya yaptığı yolculukların insanlık ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden hissettirdiğini dile getiren Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Türk milleti, tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü hâline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye Hanım'ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim. 'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana. Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar."

Emine Erdoğan, "Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan First Lady dostlarımın verdiği bilgilere, büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana öğrettikleri için, şükran borçluyum" diyerek sözlerini tamamladı.