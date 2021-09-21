Son dakika: Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Otel önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılaşan Başkan Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.