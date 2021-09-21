21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Son dakika: Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı. Başkan Erdoğan, için “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı. Öte yandan Erdoğan, BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.

New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.

Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Otel önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılaşan Başkan Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI
Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi.

Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.

Başkan Erdoğan’dan Türk çifte anlamlı jest BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRK ÇİFTE ANLAMLI JEST
Emine Erdoğan’ın ilk kitabı çıktı EMİNE ERDOĞAN'IN İLK KİTABI ÇIKTI
Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA SESLENECEK
Rusya’da Başkan Erdoğan için büyük hazırlık RUSYA'DA BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK
Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! BAŞKAN ERDOĞAN'A NEW YORK'TA SEVGİ SELİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA