Son dakika: Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı. Başkan Erdoğan, için “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı. Öte yandan Erdoğan, BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.
New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.
Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
Otel önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılaşan Başkan Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI
Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.
Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi.
Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
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