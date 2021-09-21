İstanbul Havalimanı’na büyük ödül

Türkiye'nin en iyi müşteri odaklı havalimanları arasında lider konumda bulunan İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü'nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın "Yılın Havalimanı" seçildiği ödül töreninde "Yılın Hava Yolu Şirketi" Qatar Hava Yolları, "Yılın Lideri" ödülüne de ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera layık görüldü. Ödül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Summer Aviation Forum'da" İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat'a takdim edildi. 4 binden fazla okuyucusu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri tarafından kazananların belirlendiği yarışmanın geçtiğimiz yıllardaki kazananları arasında Singapur Changi, Doha, Dubai, Lizbon ve Cenevre havalimanları bulunuyor.





"2021 Air Transport Awards" Ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenleniyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. Ödüller, farklı uzmanlar ve okuyucular tarafından belirlenirken, bu ödül havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip ödüllendiren dünyadaki tek uluslararası ödül olarak biliniyor.

"İstanbul Havalimanı dünyaki diğer havalimanlarını geride bıraktı"