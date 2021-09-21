Türkiye haklı bulundu! Uluslararası mahkemeden FETÖ'ye soğuk duş
Fetullahçı Terör Örgütü’ne bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi. Örgüt, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep etmişti. Örgüt, Türkiye’den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.
Fetullahçı Terör Örgütü, yaklaşık 4 yıl önce Washington'da bulunan ve Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) Türkiye aleyhine hukuki süreç başlattı. Atacakları adımları sinsice planlayan örgüt Zaman Gazetesi'nin de bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine yönelik Mart 2016'daki kayyum kararından aylar önce, şirkete ait mal varlıklarını usulsüz olarak yurt dışında kurdukları Belçika'da bulunan paravan şirkete aktardı. Böylece uzun vadede Türkiye'deki şirkete el konulması ihtimaline ilişkin atılacak uluslararası adımlar için önlem alınmış oldu.
HİSSELER BELÇİKA'DAKİ FETÖ ŞİRKETİNE
Örgütün bu paravan şirketi Belçika merkezli Cascade Investments NV isimli bir şirketti. Şirket, 2006 yılında paravan olarak kuruldu. Yönetim kadrosunda FETÖ üyesi Mustafa Ünal, Ahmet Tanrıkulu, Hüseyin Şahin gibi isimler yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağına yönelik operasyonların ivmesini arttırdığı 2015 yılında, 3 Milyon lira karşılığında Cihan Medya Dağıtım şirketinin yaklaşık yüzde 90'lık bir paya tekabül eden 2 Milyon 694 bin hisse elde etti. Kısa bir süre sonra ise hisselerin sayısal oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı.
100 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT TALEBİNE RET
Cascade Investments, kayyum atanan Cihan Medya Dağıtımın Zaman Gazetesi binasının da içinde olmasından dolayı el konulan mal varlıklarının kendi şirketine ait olduğu iddia etti. İşte bu paravan şirket, tahkim kurallarının uygulanmasını talep ederek Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne (ICSID) başvurdu. Cihan Medya Dağıtım'a haksız yere el konulduğunu öne sürerek, Türkiye'nin yaklaşık 100 milyon euro tazminat ödemesini talep etti.
TÜRKİYE KAZANDI
ICSID, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, örgütün bu paravan şirketinin yaptığı tüm talepleri reddetti. Bir süredir devam eden davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. ICSID'den alınabilecek olası bir tazminat kararı, örgüte ait şirketlerin tekrar örgütün kontrolüne girmesine yönelik emsal bir karar olma özelliğini taşıyabilirdi.
"GÜZEL HABERİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Davada Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Doğan İnal yaptığı açıklamada, "Lexist olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin ülkemiz aleyhine Washington'da açtığı, ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID)) davasını kazandık. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.
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