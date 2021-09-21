Türkiye haklı bulundu! Uluslararası mahkemeden FETÖ’ye soğuk duş

TÜRKİYE KAZANDI

ICSID, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, örgütün bu paravan şirketinin yaptığı tüm talepleri reddetti. Bir süredir devam eden davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. ICSID'den alınabilecek olası bir tazminat kararı, örgüte ait şirketlerin tekrar örgütün kontrolüne girmesine yönelik emsal bir karar olma özelliğini taşıyabilirdi.





"GÜZEL HABERİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Davada Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Doğan İnal yaptığı açıklamada, "Lexist olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin ülkemiz aleyhine Washington'da açtığı, ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID)) davasını kazandık. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.