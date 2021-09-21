İstanbul'da büyük heyecan! TEKNOFEST kapılarını açtı
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST başlıyor. 21 - 26 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan festival, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.
Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 74 kurumun katılımıyla düzenleniyor.
Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen ve gençlerin fikir ve projelerini hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturan TEKNOFEST, 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
34 FARKLI KATEGORİ
Yarışmalar, bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor. TEKNOFEST öncesinde düzenlenen bazı yarışmaların ödülleri de festival sırasında verilecek.
Katılımcıların web sitesi üzerinden online kayıt sırasında HES Kodu ile istenilen diğer bilgileri girmeleri gerekiyor. Ziyarete gelenler iki doz Kovid - 19 aşısını yaptırmış ise veya önceden hastalı geçirip tek doz aşılarını oldularsa alana giriş yapabilecekler.
Hiç aşı olmamış veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecekler.
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