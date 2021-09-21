İstanbul’da büyük heyecan! TEKNOFEST kapılarını açtı

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 74 kurumun katılımıyla düzenleniyor.

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen ve gençlerin fikir ve projelerini hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturan TEKNOFEST, 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.